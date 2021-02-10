МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Зарубежные страховщики зачастую исключают мелкий ущерб имуществу из покрытия ОСАГО — водители там либо сами занимаются такими маленькими убытками, либо просто не обращают на них внимания, но в России к перениманию такого опыта пока не готовы, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Водителей ждут важные изменения правил ОСАГО

Как пояснили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в Европе и США ОСАГО и каско являются де-факто совмещенным продуктом, и он может предполагать наличие франшизы по некоторым рискам. Франшиза — это зафиксированный в договоре размер убытка, в пределах которого ущерб покрывает сам клиент, не обращаясь в страховую компанию. Это значит, что во множестве случаев за рубежом мелкий имущественный вред по ОСАГО не возмещается, им занимается сам клиент.

"Такая опция делает договор страхования дешевле. В России франшиза также встречается в договорах добровольного страхования, например — в каско, однако на ОСАГО ее распространять пока не предполагается", — добавили в союзе.

В нашей стране предприняли другую меру для борьбы с пробками, которые возникают из-за аварий на дорогах, напоминает РСА. Это возможность оформить ДТП по процедуре европротокола, то есть без вызова сотрудников полиции. И ей пользуются: по статистике союза, за 11 месяцев 2020 года доля водителей, оформивших аварию с применением европротокола, в целом по России составила 55% от общего числа страховых случаев, заявленных в рамках прямого возмещения убытков.

ВСТРЕЧАЮТ ПО МАШИНЕ, ПО НЕЙ ЖЕ ПРОВОЖАЮТ

"Европейским водителям действительно свойственно более потребительское отношение к автомобилям. Там это средство передвижения, для которого важнее быть на ходу, а не слепить шиком и блеском окружающих. В России же машина во многом статусная вещь, предмет роскоши", — говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании "МАКС" Евгений Попков.

Он уверен — российскому водителю очень важен внешний вид его автомобиля. И для российских страховщиков нередки случаи, когда клиент по страховке перекрашивает бампер трижды в год после каждого попадания камешка, отмечает эксперт.

"И можно с уверенностью сказать, наше автомобильное сообщество пока не готово перенимать зарубежный опыт и отказываться от выплат по мелким повреждениям, даже при условии, что это положительно скажется на стоимости страховки", — заключает Попков.

С ним согласна руководитель кредитно-страхового отдела компании Fresh Auto Дарья Тимченко. "У нас действительно другое отношение к имуществу. Когда мы приходим покупать машину с пробегом, мы хотим, чтобы там не было ни одной царапины", — говорит она.

В некоторых странах Европы же, по ее словам, машину даже не ставят на ручной тормоз, чтобы ее можно было немного подвинуть и припарковаться рядом. И водители там не обращают внимание на царапины и мелкие недочеты во внешнем виде автомобиля.

"Это и не плохо, и не хорошо…. Мне кажется, что (снижение стоимости ОСАГО за счет франшизы — ред.) не сработает. Именно поэтому мы видим столько негативных историй по франшизам в каско, когда водители хотят закрасить каждый скол и не понимают, почему они сами должны за это платить", — резюмирует она.

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