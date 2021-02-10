МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Причиной ускорения недельной инфляция в России со 2 по 8 февраля до 0,2% стало удорожание ряда еженедельно наблюдаемых товаров, динамика цен по которым неделей ранее была либо нулевой, либо отрицательной, сообщил в среду Росстат. В Госдуме назвали ключевые факторы инфляции в России

Как говорится в сообщении статистического ведомства, цены выросли по 25 позициям. "Так, например, за прошедшую неделю зафиксирован существенный рост цен (от 0,3% до 1%) на отдельные виды продовольственных товаров — (вермишель, макароны, яйца, масло сливочное, муку, печенье и чай) и непродовольственных товаров (бумагу и мыло туалетные, пеленки для новорожденных, телевизоры, линекс)", — пишет Росстат в комментарии.

Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей ускорился рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции (картофель, помидоры, яблоки – на 0,5-0,7 п.п.), а также маргарин, мясо кур, сыры, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,2-0,5 п.п. Из непродовольственных товаров подорожали электропылесосы, бензин, сигареты и многие из наблюдаемых лекарственных препаратов.

"Следует отметить, что перечисленные товары занимают существенные доли (от 0,02% на пеленки до 4,2% на бензин) в структуре потребительских расходов населения, которая используется для формирования итоговой оценки индекса потребительских цен, и соответственно их удорожание за неделю оказало влияние на более значительный инфляционный рост по сравнению с предыдущей неделей", — поясняется в сообщении.

Так, например, цены на овощи и фрукты за неделю выросли на 1,9% при этом доля еженедельно наблюдаемых овощей и фруктов в потребительских расходах составляет 2,4%, маргарин и вермишель подорожали на 1,0% (их доля – 0,1%), мясо кур и макаронные изделия – на 0,8% (доля – 1,2%).

Кроме того, как следует из пояснений Росстата, в период со 2 по 8 февраля снизились цены по 10 наблюдаемым позициям. При этом неделей ранее — с 26 января по 1 февраля — было отмечено снижение цен по 23 из 106 наблюдаемых позиций. Статистическое ведомство на основании анализа динамики цен за предыдущие пять недель 2021 года делает вывод, что именно в период с 26 января по 1 февраля было зафиксировано максимальное количество подешевевших товаров.

Ранее недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%