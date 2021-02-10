МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сахар в России со 2 по 8 февраля продолжил дешеветь, цена на подсолнечное масло в среднем не изменилась, яйца подорожали после четырех недель снижения цены, следует из материалов Росстата.

"Цены на масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации не изменились, при этом в 29 субъектах выросли на 0,1-0,9%, в 7 субъектах – на 1,0-2%. В 14 субъектах цены не изменились.

В то же время в 30 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-0,9%, в 5 субъектах – на 1-1,7%", — говорится в сообщении статистического ведомства. С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен (по 0,1% каждую), а с 26 января по 1 февраля — на 0,5%. Россия запрещает ввоз продукции свиноводства из Гонконга

Сахар-песок в среднем по России подешевел на 0,4%, в том числе в 29 регионах – на 0,1-1%, в 22 субъектах – на 1,1-3,6%. В 20 субъектах цены выросли на 0,1-1%, в 3 субъектах – на 1,1-3,2%, а в 11 — не изменились.

С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января — на 0,5%, с 19 по 25 января — на 0,5%, а с с 26 января по 1 февраля — на 0,6%.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,6%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,9%, в 14 субъектах – на 2-6,3%.

В 5 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%", — говорится в сообщении. До этого яйца дешевели: с 26 января по 1 февраля — на 0,2%, с 19 по 25 января — на 0,2%, а с 12 по 18 января — на 0,7% после 17 недель роста.

Пшеничная мука за период со 2 по 8 февраля подорожала на 0,3% (неделей ранее цена не изменилась), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,2% (против снижения на 0,1%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 0,8% (неделей ранее цена не изменилась), вермишель подорожала на 1% (против снижения на 0,1%).

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,1% (не изменились на прошлой неделе).

Рис подорожал на 0,1% (неделей ранее — подешевел на 0,2%), гречневая крупа подорожала на 0,1% (неделей ранее — на 0,1%), цены на пшено не изменились (снизились на 0,5% на предыдущей неделе).

Водка в России со 2 по 8 февраля подорожала на 0,2% после такого же роста цен на предыдущей неделе, повышение цен на помидоры ускорилось до 2,5% с 1,9%, а рост цен на огурцы замедлился до 6% против 6,9%, следует из данных Росстата.

В свою очередь, на минувшей неделе картофель подорожал на 2,2% (с 26 января по 1 февраля — на 1,5%), свежая белокочанная капуста — на 0,9% (против 1,3%), репчатый лук — на 1% (против 1,5%), морковь — на 1,7% (против 2,4%), яблоки — на 0,6% (против 0,1%). В целом цены на плодоовощную продукцию со 2 по 8 февраля увеличились в среднем на 1,9%, неделей ранее рост составлял 1,6%.

Со 2 по 8 февраля выросли цены на маргарин и вермишель (на 1%), на мясо кур и макаронные изделия (на 0,8%), на черный чай (на 0,5%) и печенье (на 0,4%).

Мороженая рыба, стерилизованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры и сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,3%, цена на жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания выросла на 0,2%.

Говядина, пастеризованное молоко, сметана, карамель подорожали на 0,1%.

За тот же период подешевели мясные консервы (на 0,3%), свинина, мясные консервы для детского питания и соль (на 0,2%), вареная колбаса и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%.) Цены на баранину, полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки и шоколадные конфеты не изменились.

Читайте также:

Эксперт назвал лучший продукт для укрепления зимнего иммунитета