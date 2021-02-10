МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Законодательство РФ о банкротстве устарело, чем умело пользуется недобросовестный бизнес, сообщил первый вице-премьер РФ Адрей Белоусов.

Тема совершенствования института банкротства в России обсуждалась в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника.

Министр экономического развития Максим Решетников 9 февраля сообщил, что законопроект в настоящее время проходит согласование в правительстве. Он рассчитывает, что в ближайшие недели на площадке Госдумы пройдет нулевое чтение проекта закона. Путин проведет совещание по улучшению института банкротства

"Сложился целый вид теневого бизнеса, который эксплуатирует те пробелы в законодательстве о банкротстве, которые собственно образовались за эти годы. Это, я бы сказал, такие квази-рейдеры. Речь на самом деле идет о триллионах рублей. Могу сказать, что только за 2020 год кредиторы не получили около 3 триллионов рублей — денег, которые им причитались в рамках процедуры банкротства", — сообщил Белоусов в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что компании, которые работают в теневой сфере, научились использовать недостатки законодательства РФ для того, чтобы и избегать конфликта с законом, и при этом уводить деньги, в том числе за рубеж.

Говоря о том, какие новеллы предлагаются в обновленном законодательстве, первый вице-премьер отметил, что будет проведена оптимизация самих процедур банкротства. "У нас вместо пяти теперь будет две процедуры — причем акцент будет делаться не на ликвидацию предприятий, а на реабилитацию — то есть на процедуру погашения долгов", — сказал он в эфире "Первого канала".

Среди прочих новаций, по его словам, совершенствование механизма подбора арбитражных управляющих.

"Если сейчас в основном их (арбитражных управляющих — ред.) назначает кредитор, и они как правило защищают интересы кредиторов (и, при этом, не несут никакой ответственности за свою деятельность), то теперь это будет процедура отбора арбитражных управляющих по объективным критериям, которые будут формироваться в рамках специально созданной балльной оценки", — сказал Белоусов.

Также, по его словам, предполагается существенное повышение роли саморегулируемых организаций (СРО), которые объединяют арбитражных управляющих.

"Эти организации сейчас фактически никакой ответственности за арбитражных управляющих не несут. Теперь они будут отвечать не только деньгами, но и по результатам деятельности самих этих арбитражных управляющих. Вводятся дополнительные требования, повышенные требования, к использованию компенсационных фондов этих саморегулируемых организаций. Есть ещё целый ряд новелл, связанных с местом Федеральной налоговой службы в этом процессе, в уточнении баланса интересов должника и кредитора", — добавил первый вице-премьер.

Он также выразил надежду, что новое законодательство о банкротстве будет принято Госдумой в весеннюю сессию.

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