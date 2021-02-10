МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Медианный рост зарплат в четвертом квартале прошлого года ускорился по сравнению с предыдущим кварталом на 3 процентных пункта — до 9%, говорится в исследовании Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых").

"Медианный рост зарплаты в четвертом квартале 2020 года ускорился до 9% по сравнению с 6% в третьем квартале. Медианные темпы роста доходов также повысились: с 4–7% в октябре и ноябре — до 13% в декабре. Это может быть связано с декабрьскими разовыми выплатами для семей с детьми, а также с тем, что перед длинными новогодними праздниками более значительная часть зарплат была перенесена с января на декабрь", — пишут аналитики. Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников

Аналитики отмечают, что вторая волна эпидемии не спровоцировала массовых увольнений или перевода работников на удаленный режим.

Так, 78% респондентов сейчас работают в обычном режиме против 80% в третьем квартале. Доля работающих из дома по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась — 13%.

В то же время, основными факторами беспокойства для россиян по-прежнему остаются здоровье (64% респондентов) и перспективы трудоустройства (54%).

При этом 60% граждан считают, что их работодатели выйдут на докризисные показатели уже в ближайшие четыре месяца.

Около 8% опрошенных прогнозируют восстановление через полгода, а 24% — как минимум через год. Еще 8% граждан не рассчитывают, что бизнес их работодателей когда-либо вернется на докризисные уровни.

Большинство россиян (56%) в настоящее время не имеют непогашенных кредитов. Среди тех, у кого они есть, 69% ответили, что у них платежи по кредитам составляют 20% месячного дохода или менее.

Несмотря на пандемию, у россиян выросла уверенность в возможности обслуживать свои долги.

Так, в четвертом квартале 41% опрошенных считал маловероятным, что они не смогут платить по кредитам, когда как годом ранее эта доля была выше — 45%. Доля тех, кто считает такой риск высоким или очень высоким, составляет всего 14%.

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