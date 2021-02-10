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2021
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Сенаторы предлагают отменить налоги на ввоз военной продукции
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Сенаторы рекомендуют правительству РФ рассмотреть вопрос об освобождении от налогообложения ввоза на территорию РФ товаров и технологий для разработки и производства продукции... ПРАЙМ, 10.02.2021
налоги, новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сенаторы рекомендуют правительству РФ рассмотреть вопрос об освобождении от налогообложения ввоза на территорию РФ товаров и технологий для разработки и производства продукции военного назначения в рамках военно-технического сотрудничества.
Такое предложение содержится в проекте постановления палаты по итогу "правительственного часа" с участием главы ФНС Даниила Егорова.
Рекомендуется продолжить работу по оптимизации процесса и сокращению срока оформления налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц и получения возврата денежных средств.
Кабмину также предлагается рассмотреть вопросы, касающиеся налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц: об увеличении размеров стандартных налоговых вычетов, в том числе стандартного вычета, предоставляемого налогоплательщику, на обеспечении которого находится ребенок, а также размера предельного дохода, ограничивающего право на его применение.
Кроме того, кабмину предлагается проработать вопрос о снижении до 10% налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в отношении реализации выращенной на территории РФ цветочной продукции с одновременным повышением ставок ввозных таможенных пошлин на цветочную продукцию, установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, до 15%.
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