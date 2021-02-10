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Дефицит бюджета США в январе увеличился на 13,4%
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Дефицит бюджета США в январе вырос на 13,4% к декабрю, до 162,832 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX,... ПРАЙМ, 10.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в январе вырос на 13,4% к декабрю, до 162,832 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 150 миллиардов долларов.
Годом ранее в январе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 132,595 миллиарда долларов.
В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в январе 2020 года выросли на 11,8% в годовом выражении и составили 547,483 миллиарда долларов, доходы выросли на 11,1%, до 384,651 миллиарда долларов.
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