МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в январе вырос на 13,4% к декабрю, до 162,832 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Нефть дорожает после публикации данных о снижении ее запасов в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 150 миллиардов долларов.

Годом ранее в январе в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 132,595 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в январе 2020 года выросли на 11,8% в годовом выражении и составили 547,483 миллиарда долларов, доходы выросли на 11,1%, до 384,651 миллиарда долларов.

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