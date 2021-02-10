МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 февраля, снизились на 6,6 миллиона баррелей, или на 1,4%, и достигли 469 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, наоборот, роста показателя на 0,985 миллиона баррелей. Россия полностью компенсировала Минску поставки "грязной нефти"

Показатель опустился до минимума с марта 2020 года. Тогда по итогам недели, завершившейся 27 марта 2020 года, запасы нефти в США составили 469,2 миллиона баррелей после 455,4 миллиона баррелей неделей ранее.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за текущую отчетную неделю снизились до 48 миллионов баррелей с 48,7 миллиона.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,2 миллиона баррелей, до 637,9 миллиона баррелей, также сообщает министерство. С декабря 2020 года показатель не менялся, оставаясь на уровне в 638,1 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли за неделю на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 256,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 161,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,8 миллиона баррелей.

Добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 февраля, выросла до 11 миллионов баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки.

В январе 2020 года добыча нефти в стране составляла в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,019 миллиона, в июне — 10,442 миллиона, в июле — 10,973 миллиона, в августе — 10,584 миллиона, в сентябре — 10,861 миллиона баррелей сутки, в октябре — 10,419 миллиона. В 2019 году показатель в среднем составлял 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,01 миллиона баррелей в день, в декабре — 10,99 миллиона.

Минэнерго США 9 февраля понизило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 11,53 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,29 миллиона баррелей в сутки.

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