ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Восстановление рынка труда США может занять годы, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Долларовые купюры разного достоинства

ФРС обвалила рынки, но коррекция вряд ли будет длительной

"Продленные периоды безработицы могут создать долговременный ущерб в жизни и благосостоянии людей, размыть производственный потенциал экономики. Мы знаем из предыдущего периода развития экономики, что для того, чтобы обратить этот ущерб вспять, могут потребоваться многие годы", — сказал Пауэлл в речи в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Также Пауэлл заявил, что США находятся еще "очень далеко" от того, чтобы сформировать сильный рынок труда.

ФРС ранее объявила, что на обозримую перспективу сохранит близкую к нулевой учетную ставку.

Помимо этого, глава ведомства вновь призвал конгресс поддержать экономику.

"Фискальная политика исключительно важна для нынешней ситуации", — сказал Пауэлл, выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка.

При этом, по его словам, сколько потратить, должен решать конгресс, а не ФРС.

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Конгресс обсуждает 2-триллионный пакет поддержки экономики, предложенный президентом Джо Байденом и поддержанный демократами.

Пауэлл добавил, что США не время беспокоиться насчет госдолга, важно стимулировать экономику.

"Сейчас не то время, чтобы сосредотачиваться на вопросах федерального долга", — сказал Пауэлл, выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Мы очень далеко от того, чтобы принимать во внимание при проведении политики способность федерального правительства финансировать себя", — добавил Пауэлл.

Дефицит бюджета и долг США резко выросли в 2020 — начале 2021 года за счет поддержки экономики, на которую конгресс потратил на фоне коронавируса триллионы долларов.

Помимо этого, Федеральная резервная система США не ждет большой инфляции, но готова с ней бороться.

Выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка, Пауэлл предположил, что резкий рост потребительского спроса поднимет цены. "Но это не будет большим или продолжительным (повышением — ред.)", — сказал Пауэлл.

"Если, вопреки ожиданиям, инфляция поднимется до проблемного уровня, у нас есть инструменты, чтобы решать это, и мы их используем", — сказал Пауэлл.

Председатель ФРС просигнализировал, что денежно-кредитное стимулирование будет продолжаться еще долго.

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