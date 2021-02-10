ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Восстановление рынка труда США может занять годы, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. ФРС обвалила рынки, но коррекция вряд ли будет длительной

"Продленные периоды безработицы могут создать долговременный ущерб в жизни и благосостоянии людей, размыть производственный потенциал экономики. Мы знаем из предыдущего периода развития экономики, что для того, чтобы обратить этот ущерб вспять, могут потребоваться многие годы", — сказал Пауэлл в речи в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Также Пауэлл заявил, что США находятся еще "очень далеко" от того, чтобы сформировать сильный рынок труда.

ФРС ранее объявила, что на обозримую перспективу сохранит близкую к нулевой учетную ставку.

Помимо этого, глава ведомства вновь призвал конгресс поддержать экономику.

"Фискальная политика исключительно важна для нынешней ситуации", — сказал Пауэлл, выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка.

При этом, по его словам, сколько потратить, должен решать конгресс, а не ФРС. Германия хочет "выкупить" у США снятие санкций с "Северного потока 2"

Конгресс обсуждает 2-триллионный пакет поддержки экономики, предложенный президентом Джо Байденом и поддержанный демократами.

Пауэлл добавил, что США не время беспокоиться насчет госдолга, важно стимулировать экономику.

"Сейчас не то время, чтобы сосредотачиваться на вопросах федерального долга", — сказал Пауэлл, выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Мы очень далеко от того, чтобы принимать во внимание при проведении политики способность федерального правительства финансировать себя", — добавил Пауэлл.

Дефицит бюджета и долг США резко выросли в 2020 — начале 2021 года за счет поддержки экономики, на которую конгресс потратил на фоне коронавируса триллионы долларов.

Помимо этого, Федеральная резервная система США не ждет большой инфляции, но готова с ней бороться.

Выступая по видеосвязи в Экономическом клубе Нью-Йорка, Пауэлл предположил, что резкий рост потребительского спроса поднимет цены. "Но это не будет большим или продолжительным (повышением — ред.)", — сказал Пауэлл.

"Если, вопреки ожиданиям, инфляция поднимется до проблемного уровня, у нас есть инструменты, чтобы решать это, и мы их используем", — сказал Пауэлл.

Председатель ФРС просигнализировал, что денежно-кредитное стимулирование будет продолжаться еще долго.

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