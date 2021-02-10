ТЕГЕРАН, 10 фев — ПРАЙМ. Иран проведет подготовку ко вступлению в Евразийский экономический союз в качестве постоянного члена, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Иран начал переговоры о постоянном членстве в союзе, через две недели будут проведены подготовительные меры касательно нашего постоянного членства (в ЕАЭС – ред.)", — сказал Галибаф по итогам визита в Москву. Его слова приводит агентство IRNA.

Ранее министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщил, что ЕЭК начнет переговоры с Ираном по соглашению о постоянной зоне свободной торговли (ЗСТ) в феврале.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. На сегодня соглашения о ЗСТ у союза имеются с Сингапуром, Сербией и Вьетнамом. С Ираном в мае 2018 года было подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли.