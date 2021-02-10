ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Федеральные расходы в прошлом месяце выросли, так как Министерство финансов провело очередной раунд стимулирующих выплат и другой федеральной помощи после одобрения экономической сделки в конгрессе в декабре. Это вызвало увеличение бюджетного дефицита в текущем финансовом году. Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция

Дефицит бюджета США составил рекордные 736 млрд долларов за первые четыре месяца 2021 финансового года. Это на 89% больше, чем за тот же период предыдущего года, так как правительственные расходы превысили доходы. Об этом в среду сообщило Министерство финансов страны.

Поступления в целом выросли в октябре-январе на 1% и составили почти 1,2 трлн долларов, тогда как расходы выросли на рекордные 23%, до 1,9% трлн долларов, что в целом вызвано более высокими отчислениями на программы помощи, например, на пособие по безработице и на здравоохранение.

За 12-месячный период, завершившийся в январе, дефицит достиг 3,47 трлн долларов, что составляет 16,2% от ВВП.

Скачок расходов на борьбу с коронавирусом и на смягчение экономических последствий пандемии вместе с низкими доходами вызвал резкий рост дефицита в прошлом году, который достиг уровней, последний раз наблюдавшийся в конце Второй мировой войны.

Растущий бюджетный дефицит оказался в центре внимания в конгрессе, где законодатели обсуждали необходимость одобрения дальнейших расходов, направленных на поддержку экономики, а также домохозяйств и компаний до тех пор, пока пандемия на будет взята под контроль.

Конгресс одобрил законопроект о помощи почти на 900 млрд долларов в конце декабря, который вступил в силу в прошлом месяце и увеличил федеральные расходы в начале 2021 года.

Стимулирующие выплаты на сумму 142 млрд долларов стали одной из самых затратных статей этого пакета помощи, из которых 139 млрд долларов были выплачены в январе, а 25 млрд долларов были потрачены на помощь для оплаты аренды штатам и муниципалитетам.

Некоторые представители Республиканской партии предупреждают, что дальнейшие расходы могут повредить бюджету страны в долгосрочной перспективе.

Власти, включая министра финансов Джанет Йеллен и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, говорят, что потенциальный ущерб от недостаточной поддержки экономики больше, чем риск слишком большой расходов.

По словам Минфина, в текущем финансовом году на 36% выросли расходы Минсельхоза, который осуществляет программы помощи в обеспечении продуктами питания.

В 10 раз выросли расходы Минтруда, который осуществляет выплаты пособий по безработице. Между тем выплаты федерального долга упали на 18% по сравнению с предыдущим годом, так как процентные ставки остаются около исторических минимумов.

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