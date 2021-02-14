МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Согласно Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, вклад лесной отрасли в экономику России должен увеличиться в два раза — до 1,14 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 году должен увеличиться в два раза — до 1,14 триллиона рублей. Этот индикатор зафиксирован в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выйти на такие показатели позволит комплексная работ по ряду направлений. Речь, в том числе, идёт о цифровизации отрасли, развитии механизмов лесовосстановления и создании лесных питомников, поддержке перерабатывающей инфраструктуры и расширении сети лесных дорог.

Приоритетное внимание в стратегии уделяется переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого будут совершенствоваться инструменты господдержки, корректироваться таможенно-тарифная политика. Предполагается, что они станут импульсом для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест.

Чтобы составить более чёткое представление о состоянии отрасли, планируется оцифровать и систематизировать сведения о лесах. Цифровые технологии будут внедряться и в другие рабочие процессы — они связаны с заготовкой леса, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из неё.