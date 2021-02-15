МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкесская Республика, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. 

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Эксперты агентства РИА Новости подготовили очередной, девятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020, который строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

НЕИЗМЕННЫЕ ЛИДЕРЫ

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы – 82,16, у Санкт-Петербурга – 80,63 и Московской области – 76,07.

Как отмечают эксперты, эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

В первую десятку также входят Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. По сравнению с предыдущим рейтингом состав перовой десятки не изменился. Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов РФ, оборота розничной торговли РФ, инвестиций в основной капитал.

РЕГИОНЫ В КОНЦЕ СПИСКА

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы. 

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Последние места занимают Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, Республика Тыва. В Рейтинге – 2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.

Исключением является только Кабардино-Балкарская Республика, которая в предыдущем рейтинге занимала 75-е место. Покинула последнюю десятку Республика Северная Осетия – Алания, которая поднялась на шесть позиций и в текущем рейтинге занимает 70-е место. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.

ДИНАМИКА ЗА ГОД

Как показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился – у 45. При этом у большинства регионов рейтинговые баллы изменились незначительно, а следовательно, показатели, характеризующие качество жизни, в большинстве регионов существенно не изменились.

Более чем на два пункта рейтинговый балл изменился только у девяти регионов, из которых у пяти зафиксирована позитивная динамика и у четырех отрицательная. Медианное значение рейтингового балла всех регионов в Рейтинге – 2020 составило 45,774, что на 0,395 ниже медианного значения в предыдущем рейтинге.

Распределение регионов в рейтинге также не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом только у пяти регионов позиции изменились на восемь мест, из которых у пяти регионов позиции улучшились и у двух позиции снизились.

В представленном рейтинге на восемь мест улучшили свои позиции Сахалинская область, которая переместилась с 34-го на 26-е место, Иркутская область (с 63-го на 55-е) и Республика Дагестан (с 64-го на 56-е). На восемь мест ухудшили свои позиции Красноярский край и Удмуртская Республика.

СЕМЬДЕСЯТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. 

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Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2019-2020 годов.

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