МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Рабочая неделя в России с 15 по 20 февраля будет единственной шестидневной в 2021 году. Роструд рассказал о трехдневной рабочей неделе

За ней последуют трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля — в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля).

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

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