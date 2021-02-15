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В России начинается единственная в году шестидневная рабочая неделя
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Рабочая неделя в России с 15 по 20 февраля будет единственной шестидневной в 2021 году. За ней последуют трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля — в связи с переносом рабочего... ПРАЙМ, 15.02.2021
рабочая неделя, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Рабочая неделя в России с 15 по 20 февраля будет единственной шестидневной в 2021 году.
За ней последуют трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля — в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.
При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля).
Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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