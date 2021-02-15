ТОКИО, 15 фев — ПРАЙМ. Японская экономика в прошлом году испытала сильнейший спад с 2009 года, однако с октября по декабрь ВВП вырос на 3%, а в годовом выражении — на 12,7%, следует из опубликованных в понедельник данных правительства. Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за 30 последних лет

С июля по сентябрь в Японии был отмечен еще больший рост — на 22,9%, но в четвертом квартале его темпы, как оказалось, снизились. Данные японского правительства свидетельствуют, что в 2020 году объемы ВВП сократились на 4,8% в реальном исчислении под влиянием мер борьбы с коронавирусом.

В 2020 году расходы населения Японии упали на 5,9% во время самоизоляции и действия мер, направленных на то, чтобы люди не выходили из домов во время режима ЧС. Локдауны в других странах привели к сокращению спроса на японские автомобили, и экспорт Японии сократился на 12,3%.

В 2009 году на фоне мирового финансового кризиса ВВП Японии сократился на 5,7%, это стало антирекордом с 1955 года, когда начали составлять статистические данные, напоминает агентство Киодо.

По его сведениям, аналитики ожидают, что Японии предстоит испытать спад в экономике и в январе-марте 2021 года, поскольку Токио и ряд других префектур страны вновь находятся в состоянии ЧС.

Власти Японии пытаются предотвратить распространение коронавирусной инфекции, чтобы провести летом Олимпиаду в Токио, отложенную с прошлого года из-за пандемии.

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