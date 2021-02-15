МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центральным банком до 15 июля обеспечить принятие законопроекта для дополнительной защиты неопытных инвесторов, покупающих финансовые инструменты, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами", — говорится в сообщении. Банк России разработает обучающую программу для начинающих инвесторов

Путин в этом году не раз поднимал вопрос необходимости защитить граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг.

В частности, 10 февраля на совещании с членами правительства президент отметил, что уже появляются посреднические конторы, которые обещают "манну небесную", а 1 февраля на совещании по банковскому сектору впервые сравнил эти риски со "вторым изданием обманутых дольщиков".

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.

Пока этот закон не принят, ЦБ настоятельно порекомендовал всем финансовым организациям не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что парламентарии обещают рассмотреть проект за февраль-март. СМИ узнали о смягчении законопроекта о сложных финпродуктах

Банк России оценивал в 600 миллиардов рублей вложения россиян в "мутные" инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что власти не должны позволить гражданам потерять деньги на сложных инвестпродуктах, суть которых они не понимают.

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