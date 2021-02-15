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Путин поручил помочь обманутым дольщикам
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть выделение дополнительных средств для более быстрого решения проблем обманутых дольщиков, соответствующие... ПРАЙМ, 15.02.2021
президент, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть выделение дополнительных средств для более быстрого решения проблем обманутых дольщиков, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ: рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения", — говорится в сообщении.
Поручение дано по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 21 января 2021 года.
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