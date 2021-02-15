МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть выделение дополнительных средств для более быстрого решения проблем обманутых дольщиков, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил снизить ипотечную ставку для многодетных семей

"Правительству РФ: рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения", — говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 21 января 2021 года.

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