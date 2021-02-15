МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть выделение дополнительных средств для более быстрого решения проблем обманутых дольщиков, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

" Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам

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"Правительству РФ: рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, в целях их опережающего завершения", — говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам совещания по экономическим вопросам, прошедшего 21 января 2021 года.

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