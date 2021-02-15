БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

"В 2020 году Китай был главным партнером ЕС. Этот результат был вызван ростом как импорта (+5,6%), так и экспорта (+2,2%)", — говорится в документе. В то же время в торговле ЕС и США зафиксировано значительное падение как импорта (-13,2%), так и экспорта (-8,2%). Из российских магазинов могут пропасть китайские смартфоны

В общей сложности импорт ЕС из Китая составил 383,5 миллиардов евро, а европейский экспорт в Китай — 202,5 миллиарда. Рост китайского экспорта в Европу объясняется, в частности, большим спросом на медицинские товары и электронику.

В конце прошлого года Евросоюз и Китай достигли принципиальной договоренности по всеобъемлющему соглашению об инвестициях, которое должно сбалансировать торговые отношения. Еврокомиссия рассчитывает, что благодаря этому соглашению европейские инвесторы получат беспрецедентный доступ на китайский рынок.

ЕС ранее заявлял, что с Китаем сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. В Брюсселе настаивают на том, чтобы европейские компании в Китае пользовались такими же возможностями, как и китайские в Европе.

Что касается США, то они стали в 2020 году вторым торговым партнером ЕС. Экспорт Евросоюза в США составил 353 миллиарда евро, а импорт — 202 миллиарда.

Россия заняла пятое место в списке торговых партнеров Евросоюза, уступив также Швейцарии и Британии. Экспорт в Россию из ЕС снизился на 10,0% и составил 79 миллиардов евро.

Импорт из России в ЕС упал на 34,3%, составив 95,2 миллиарда.

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