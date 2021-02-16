МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Проекты развития малых городов в России пока реализуются недостаточно эффективно, несмотря на значительный объем господдержки, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа. Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

"Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, вопросы социально-экономического развития малых городов пока решаются недостаточно эффективно и требуют более пристального внимания", — констатирует СП.

Аудитор Светлана Орлова напомнила, что с 2018 года по поручению президента осуществляется господдержка малых городов и исторических поселений, ставших победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

"В 2018-2019 годах субъекты подали на конкурс более 1000 заявок. Победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета направлено почти 15 миллиардов рублей. На 1 января 2021 года реализовано 166 проектов (69,2%). При этом заявленный социально-экономический эффект от их реализации в полном объеме не достигнут", — отметила она.

По мнению СП, основные причины недостаточной эффективности реализуемых проектов – отсутствие должного контроля и несовершенство нормативного регулирования, в том числе действующих правил предоставления средств регионам на реализацию проектов. "В частности, анализ показал, что в заключаемых с регионами соглашениях не установлены количественные и качественные показатели результативности предоставления им межбюджетного трансферта. Не прописаны в них и меры ответственности за нарушение принятых обязательств", — указывает контрольное ведомство.

Не справляются регионы и с обязательством по софинансированию проектов за счет средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников. "По информации 46 регионов (73% от числа субъектов – получателей господдержки по итогам конкурса), фактический объем привлеченных средств частных инвесторов составил всего 1,9 миллиарда рублей или 48% от заявленного", — сообщила Орлова.

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Счетная палата РФ предлагает создавать преференциальные режимы для ведения бизнеса в малых городах и исторических поселениях. Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой

Отмечается, что сейчас статус малых городов и исторических поселений не обеспечивает каких-либо преимуществ, налоговых льгот, дополнительных возможностей привлечения инвесторов, приоритета при распределении межбюджетных трансфертов.

"Целесообразно выделение малых городов и исторических поселений в особую категорию, создание в их границах территории комплексного социально-экономического развития или иных зон с преференциальным режимом осуществления предпринимательской деятельности", — указывает Счетная палата.

Контрольное ведомство также предлагает сформировать комплексную концепцию развития данных муниципальных образований и назначить ответственный орган исполнительной власти, который будет обеспечивать координацию и контроль за реализацией проектов.

"Надеемся, что наши рекомендации помогут, как дальнейшей реализации проектов, так и в целом развитию малых городов и поселений. Эта тема хоть и не самая масштабная из тех, что мы обычно рассматриваем, но очень чувствительная. Ведь в малых городах проживает около 23 миллионов человек, то есть почти четверть всего городского населения. Именно поэтому результаты нашей работы чрезвычайно важны для регионов", — подчеркнул глава СП Алексей Кудрин.

По мнению аудитора Светланы Орловой, при надлежащем качестве управления с использованием цифровых технологий малые города и исторические поселения могут стать драйверами роста экономики, которые обеспечат привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, а также дополнительные налоговые и неналоговые поступления в местные бюджеты.

"Кроме того, малые города и исторические поселения могут стать базой для развития различных направлений внутреннего туризма и различных форм семейного отдыха, новыми площадками для изучения культурного наследия и патриотического воспитания молодежи", — добавила она.

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