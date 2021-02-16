МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Более двух третей, 67%, россиян довольны своими трудовыми отношениями с начальством. Такие результаты получены в ходе исследования аналитиков сервиса "Работа.ру", передает RT. Стало известно, сколько россиян хотят остаться на "удаленке"

В свою очередь, треть опрошенных рассказали, что общение с руководством их не устраивает.

Наиболее неприятным фактором во взаимодействии с руководством россияне назвали манипуляции. Соответствующий ответ дали 36%.

"36% опрошенных отметили, что больше всего недовольны манипуляциями со стороны руководства с помощью угроз понижения зарплаты, увеличения объёмов работ, задержек после рабочего дня или увольнения. 29% респондентов указали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом", — отмечается в результатах исследования.

Четверть участников опроса недовольны личными качествами своих начальников, а 24% респондентов рассказали, что руководители проявляют агрессию по отношению к подчиненным.

Недовольны звонками и сообщениями от руководства в нерабочее время18% опрошенных. Еще 15% респондентов отметили нежелание начальства их повышать, а 7% пожаловались на сплетни со стороны руководителя.

В опросе, который предполагал возможность выбрать сразу несколько вариантов ответов, участвовали 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

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