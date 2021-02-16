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Сбербанк поддержал сохранение льготной ипотеки для семей с детьми
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Сбербанк поддерживает идею льготной ипотеки для семей с детьми, будет участвовать в выработке решений, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции. "Различные... ПРАЙМ, 16.02.2021
сбербанк, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает идею льготной ипотеки для семей с детьми, будет участвовать в выработке решений, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции.
"Различные льготные программы для семей с детьми и молодых специалистов – я считаю, что эти программы должны существовать, они есть и региональные, и федеральные, и мы поддерживаем саму инициативу по продолжению такого рода программ. Министр финансов и наш председатель наблюдательного совета сказал, что у нас, скорее всего, будет принята программа поддержки, поэтому мы здесь даже не обсуждаем, будем участвовать в выработке решения и реализации этих решений, мы их всячески поддерживаем ", — сказал он.
Президент России Владимир Путин в понедельник поручил кабмину и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.
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