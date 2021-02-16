2021-02-16T15:05:33+03:00
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2021
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Сбербанк в 2020 году спас от мошенников 57 миллиардов клиентских рублей
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Сбербанк в прошлом году зафиксировал всплеск кибермошенничества и предотвратил хищение около 57 миллиардов рублей у своих клиентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе... ПРАЙМ, 16.02.2021
сбербанк, новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году зафиксировал всплеск кибермошенничества и предотвратил хищение около 57 миллиардов рублей у своих клиентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции.
"Мы в прошлом году полностью закончили строительство нашей собственной системы "фрод"-мониторинга и безопасности – там теперь используются только наши собственные решения… Прошлый год был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск просто кибермошенничества по всем направлениям, это самый тяжелый год был в этом смысле", — сказал Греф.
"За прошлый год мы предотвратили примерно 57 миллиардов рублей попыток хищения у наших клиентов", — заключил глава Сбербанка.
Ранее первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в интервью РИА Новости сообщил, что количество атак мошенников в 2020 году на средства банковских клиентов сильно возросло, при этом снизилась доля успешных хищений с помощью методов социальной инженерии.
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