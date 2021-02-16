МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году зафиксировал всплеск кибермошенничества и предотвратил хищение около 57 миллиардов рублей у своих клиентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции. Сбербанк приобрел разработчика "Е-мобиля"

"Мы в прошлом году полностью закончили строительство нашей собственной системы "фрод"-мониторинга и безопасности – там теперь используются только наши собственные решения… Прошлый год был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск просто кибермошенничества по всем направлениям, это самый тяжелый год был в этом смысле", — сказал Греф.

"За прошлый год мы предотвратили примерно 57 миллиардов рублей попыток хищения у наших клиентов", — заключил глава Сбербанка.

Ранее первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в интервью РИА Новости сообщил, что количество атак мошенников в 2020 году на средства банковских клиентов сильно возросло, при этом снизилась доля успешных хищений с помощью методов социальной инженерии.

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