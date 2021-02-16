МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сбербанк не видит большого потенциала для снижения или роста ставок по кредитам — в первом полугодии они, вероятно, будут оставаться без изменений, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Тренд будет связан с инфляционным трендом. Сейчас его предсказать достаточно сложно. Мы не видим пока большого потенциала ни для снижения, ни для повышения. Скорее всего, первое полугодие ставки будут flat (фиксированные — ред.)", — ответил он на вопрос о движении ставок по кредитам.

Глава Сбербанка отметил, что и сам банк вряд ли что-то будет менять в своей процентной политике.

"Второе полугодие будет зависеть от целого ряда показателей. Вы знаете, что традиционно у нас сильно валютный курс влияет на показатель инфляции, который связан, в свою очередь, с ценой на нефть и политическими рисками. Цена на нефть сегодня находится в очень комфортной зоне. Как геополитические риски будут раскладываться, будем смотреть. Вполне возможно, если рубль укрепится, то и инфляция стабилизируется", — добавил Греф.

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