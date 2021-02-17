ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев — ПРАЙМ. Заявление парламента Эстонии в защиту гражданских свобод в России добавило негатив в отношения между двумя странами, сообщила во вторник пресс-служба российского посольства в Таллине. Кремль заявил о готовности к жестким антироссийским санкциям

Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".

Посольство напомнило, что президент России Владимир Путин, выступая на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", заявил, что "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков, а смотреть в будущее".

Дипмиссия РФ отметила, что формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на переход именно к такой логике действий, на восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем. "К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы", — говорится в документе.

Российские дипломаты обратили внимание, что "данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями".

"Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага", — считает посольство.

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