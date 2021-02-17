2021-02-17T04:16:17+03:00
2021-02-17T04:16:17+03:00
2021-02-17T04:16:17+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210217/833056923.html
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с РФ, несмотря на разногласия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью Национальному общественному... ПРАЙМ, 17.02.2021
сша, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307667.jpg
https://1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307664.jpg
https://1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/76/832307661.jpg
https://1prime.ru/world/20210202/832944308.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с РФ, несмотря на разногласия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен перечислил американские претензии к России, включая дело Алексея Навального, предполагаемые кибервзломы, ситуацию на Украине и "вмешательство в выборы" (Москва все обвинения отвергает).
"Но в то же время мы смогли очень быстро — поскольку это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям", — сказал Блинкен.
"Мы должны суметь работать на обоих фронтах", — добавил он.
Читайте также:
Вступило в силу соглашение о продлении договора по СНВ