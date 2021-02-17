ВАШИНГТОН, 17 фев — ПРАЙМ. США будут искать новые пути продвижения стратегической стабильности с РФ, несмотря на разногласия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь США пообещал Украине экономическую помощь

В интервью Национальному общественному радио (NPR) Блинкен перечислил американские претензии к России, включая дело Алексея Навального, предполагаемые кибервзломы, ситуацию на Украине и "вмешательство в выборы" (Москва все обвинения отвергает).

"Но в то же время мы смогли очень быстро — поскольку это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то что мы ясно говорим, что предпринимаемые ими действия… являются вызовом нашим интересам и ценностям", — сказал Блинкен.

"Мы должны суметь работать на обоих фронтах", — добавил он.

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