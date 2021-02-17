МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. В прошлом году в России выросла доля людей, имеющих сбережения, пишет РБК со ссылкой на итоги январского опроса страховой компании "Росгосстрах жизнь" и банка "Открытие". Россияне побили рекорд по досрочному погашению ипотеки

На вопрос, есть ли у них сбережения, утвердительно ответили 40% респондентов против 36% в феврале 2020 года. Россияне в основном откладывают деньги с зарплаты (63%), также для 15% источником являются подработки, для 13% — нерегулярный доход, к примеру, продажа имущества или материальная помощь.

Чаще других о накоплениях сообщали жители Хабаровского (67%) и Приморского (60%) краев, Московской области (55%). Примерно половина жителей в Свердловской, Омской, Тюменской, Нижегородской, Мурманской и Ленинградской областях также сообщали, что откладывают деньги. При этом столица покинула список регионов-лидеров по доле откладывающих деньги граждан. В феврале прошлого года 54,5% жителей Москвы говорили о наличии сбережений.

Меньше всего жителей с наличием накоплений — в Новосибирской (32%) и Ростовской (31%) областях, Пермском крае (30%), Волгоградской области (22%) и Ханты-Мансийском автономном округе (17%). Волгоградская область и в начале прошлого года была среди регионов с минимальной долей жителей со сбережениями, но в настоящее время количество респондентов с наличием накоплений выросло (с 20%). Годом ранее реже других о наличии сбережений сообщали также жители Бурятии (19%) и Забайкальского края (9%).

По данным исследования, мужчины копят деньги чаще женщин. На вопрос о наличии сбережений ответили утвердительно 42% опрошенных мужчин и 38% опрошенных женщин.

При этом молодежь и пенсионеры копят чаще представителей других возрастных категорий — 54% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 44% в возрасте от 61 года до 75 лет против 38% в возрасте от 25 до 44 лет и 37% респондентов от 45 до 60 лет.

В опросе участвовали 1500 респондентов из всех федеральных округов, из них 50% мужчин и 50% женщин. 8,9% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, 36,3% — от 25 до 44 лет, 38,4% — от 45 до 60 лет и 16,2% — от 61 до 75 лет.

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