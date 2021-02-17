МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Почти половина российских родителей хотят, чтобы их дети получали более 300 тысяч рублей в месяц, что в шесть раз больше средней зарплаты 2020 года в стране, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Россияне стали больше откладывать деньги

По данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в России составила 49 тысяч 454 рубля.

"46,1% респондентов хотели бы, чтобы их наследники зарабатывали больше 300 тысяч рублей в месяц. 15,7% назвали сумму в 200–300 тысяч рублей. По мнению 11,6% опрошенных, в будущем их дети смогут рассчитывать на зарплату в 150–200 тысяч рублей. Ещё 9,7% участников опроса устроит, если их дети ежемесячно будут получать от 100 до 150 тысяч рублей. Остальные респонденты согласились на зарплату от 50 до 100 тысяч рублей", — говорится в отчете по итогам собеседования более 5 тысяч респондентов.

Абсолютное большинство (94,1%) хотели бы для своих детей более высокой зарплаты, чем получают они сами. При этом 30,2% россиян уверены, что каждый человек — кузнец своего счастья, поэтому если их дети и не добьются достойной зарплаты, то только из-за лени, неуверенности и других своих недостатков.

Среди других потенциальных препятствий граждане выделили отсутствие у своего ребёнка мотивации к высокому заработку (19,8%), недостаток опыта (16,9%), пробелы в образовании (13,9%), а также высокую конкуренцию на рынке (11,5%) и нехватку рабочих мест (7,7%).

Участники опроса надеются, что их детям никогда не придётся влезать в долги (так ответили 47,2%), брать кредит (23,2%), заключать рискованные сделки (10,6%), экономить (9,4%) и подрабатывать (4,2%).

Для обеспечения финансового благополучия детей россияне готовы дать им образование, основанное на практике (68%), и помочь с первоначальным капиталом для открытия своего бизнеса (11,8%).

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