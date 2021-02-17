МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует объединить сервис "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс, благодаря чему граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и в случае, если по ним положен налоговый вычет — можно будет получить его нажатием одной кнопки, рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", — цитирует ведомство Егорова в сообщении по итогам коллегии ФНС. Налоговые поступления в российский бюджет сократились на 7,6%

На коллегии Егоров рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов.

Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев. "Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства", — уточнил Егоров.

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ.

Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами.

Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Предусмотренный законопроектом упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС.

Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы.

То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно.

"2020 год показал, что тренд по развитию онлайн-услуг, на который ФНС России сделала ставку еще 10 лет назад, оказался более чем востребован. В мобильном приложении "Налоги физических лиц" появились короткие сценарии заполнения 3-НДФЛ (возврат и доход), которые позволяют заполнить декларацию и направить заявление на зачет-возврат буквально в три клика", — рассказал Егоров.

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