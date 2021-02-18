МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Реализация "Проекта 5-100" позволила сформировать в России группу университетов-лидеров и задать новые ориентиры для развития университетской науки, хотя ни один из российских вузов-участников этого проекта так и не вошел в сотню в признанных международных рейтингах, говорится в материалах Счетной палаты РФ. Счетная палата указала на проблемы с развитием малых городов России

Аудиторы проанализировали меры, направленные на наращивание научно-исследовательского потенциала и укрепление конкурентных позиций российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг – так называемый "Проект 5-100" — и оценили его влияние, как на развитие отдельных университетов-участников, так и на систему российского высшего образования.

"Проект 5-100" был запущен в 2013 году, в соответствии с ним к 2020 году следовало обеспечить вхождение не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов. "Тем не менее, по итогам 2020 года ни один из 21 вуза–участника "Проекта 5-100" не вошел в первую сотню таких международных институциональных рейтингов университетов как ARWU, THE и QS", — говорится в материалах СП.

При этом аудиторы признают, что лучших результатов удалось достичь на уровне предметных рейтингов: по итогам 2020 года восемь университетов вошли в топ-100 отдельных предметных рейтингов ARWU, THE и QS.

"По характеру поставленных целей "Проект 5-100" имел преимущественно догоняющий характер, однако его реализация позволила сформировать в стране группу университетов–лидеров, а также встроиться в мировые тенденции реализации программ академического превосходства и усилить масштаб и значимость университетской науки", — сказано в материалах.

"Реализация "Проекта 5-100" также задала новые стратегические ориентиры развития для российских университетов, прежде всего, за счет необходимости позиционирования вузов в глобальном масштабе, что потребовало соответствующей перестройки стратегий и программ развития вузов, иной системы управления и организации научно-исследовательского и образовательного процессов на основе мировых стандартов", — отмечают аудиторы.

Так, по данным ведомства, удельный вес публикаций участвовавших в проекте университетов в общем числе российских публикаций, индексируемых в Web of Science, вырос с 17,4% в 2012 году до 33,3% в 2019 году, а доля университетов "Проекта 5-100" в общероссийском объеме публикаций в журналах первого квартиля за тот же период увеличилась с 19,7% до 47,7%. "Вместе с тем, реализация "Проекта 5-100" дополнительно способствовала поляризации и усилила дифференциацию между вузами–участниками программ поддержки и университетами, которые эту поддержку не получали", — отмечает СП.

Читайте также:

Счетная палата: задача доступности физкультуры для всех так и не решена