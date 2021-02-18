МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Увеличение расходов государства на медицину на фоне пандемии поддерживают 65% россиян, за большие траты на развитие школ и детских садов, повышение зарплат учителям и воспитателям выступают 54%, а повышение расходов на оборону считают необходимым лишь 8%, следует из результатов исследования, проведенного специалистами Высшей школы экономики, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Кудрин объяснил, почему экономика России находится в состоянии застоя

"Россияне считают, что государство сегодня должно направлять больше средств: на развитие больниц, поликлиник, повышение зарплат медицинскому персоналу (65% в 2020 году против 52% в 2018 году), на развитие школ и детских садов, повышение зарплат учителям и воспитателям (54% против 43%), выплату пенсий (45% против 41%), экологию и защиту окружающей среды (41% против 30%)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что иерархия предпочтений в бюджетных расходах со временем не меняется — на первом месте здравоохранение, на втором – школа, на третьем – пенсии. Наибольшее внимание к здравоохранению у молодых людей — 69%. Дефицитом ресурсов на развитие школ максимально обеспокоены респонденты в возрасте до 19 лет — 61%, и молодые родители — 60%.

Исследование также показало, что на фоне пандемии население резко снизило готовность поддерживать рост расходов на строительство и ремонт дорог, развитие общественного транспорта и на оборону и безопасность страны. Дороги и транспорт остались приоритетом для 37% в 2020 году, тогда как в 2018 году они были важны 46% опрошенных.

"Наращивать расходы на оборону считают нужным 8% (17% в 2018), на безопасность — 15% (29% в 2018). Стоит отметить, что мужчины и пожилые люди в два раза чаще поддерживают рост расходов на оборону", — добавляется в исследовании.

В 2020 году максимально поддерживали рост инвестиций в национальную безопасность москвичи (23%), пенсионеры (19%), а минимально – граждане в возрасте 30-40 лет, домохозяйки и безработные (11%).

Исследование проводилось в последние месяцы 2020 года. Участие в нем приняли граждане РФ в возрасте 15-72 лет, всего было опрошено шесть тысяч респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах РФ. Статистическая погрешность выборки составляет 1,9%. Предыдущие аналогичные исследования проводились специалистами ВШЭ в 2016 и 2018 годах.

Читайте также:

Аналитики указали на ухудшение ситуации с расходами бюджета в России