МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Совокупный рост всех долгов в России в прошлом году превысил 20 процентных пунктов ВВП — с 121,4% до 145,7%. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Института международных финансов (IIF). Задолженность по зарплатам в январе увеличилась на 15%

Речь идет об общем долге, куда включаются долги расширенного правительства, нефинансового сектора, домохозяйств и финансового сектора. Основной вклад в рост показателя внесли долги российских компаний, также влияние оказало снижение ВВП на 3,1%.

Самый значительный рост долговой нагрузки корпоративного сектора в 2020 году наблюдался в Перу и в России. По данным ЦБ, внутренний долг нефинансового сектора в 2020 году вырос почти на 5 триллионов рублей (для сравнения, в 2019 году рост его задолженности составил только 1,6 триллиона). Внешний долг российских компаний, хотя и сократился за год с $331 миллиардов до $318 миллиардов, по оценке ЦБ, в рублевом выражении вырос более чем на 3 триллиона рублей.

Прирост корпоративного кредитного портфеля российских банков в прошлом году составил 9,9%, что почти в два раза больше, чем в 2019 году (5,8%). "Тем самым банки помогли экономике и заемщикам легче перенести острую фазу кризиса", — отмечается в обзоре банковского сектора за 2020 год.

Корпоративное кредитование активно росло на фоне поддерживающих государственных программ и рекордно мягкой денежно-кредитной политики Центробанка, также сыграло роль и дестимулирование розничного необеспеченного кредитования, увеличивавшееся в 2018-2019 годах опережающими темпами.

Совокупная задолженность субъектов внутренней экономики (финансовые корпорации, сектор государственного управления, нефинансовые корпорации и домохозяйства) по кредитам/займам и долговым ценным бумагам на середину 2020 года (последние доступные данные) составляла 157 триллиона рублей, или более 147% годового ВВП.

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