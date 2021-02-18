МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Такая вакансия в сфере производства, как технолог отдела разработки, является наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения дохода, передает RT со ссылкой на исследование специалистов сервиса "Работа.ру". Такому работнику готовы платить зарплату в размере до 250 тысяч рублей в месяц. Опрос показал, что россиян больше всего не устраивает в начальниках

Предполагается, что он, помимо прочего, должен иметь опыт в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

До 150 тысяч рублей в месяц готовы предложить технологу на производстве товаров для творчества — соискателю со знанием техпроцессов изготовления красок и пластилина.

Дизайнер мебели на фабрике может получать до 200 тысяч рублей в месяц. От такого специалиста ждут наличия опыта в сфере прямых продаж и знания тенденций на мебельном рынке.

Конструктору столярных изделий, который может составлять чертежи мебели и выезжать на замеры, обещают зарплату до 130 тысяч рублей. Столько же готовы платить печатнику на цифровом оборудовании, который имеет навык работы в графических программах.

Мастеру-лепщику, который должен будет заниматься отливкой и протяжкой гипсовых лепнин, обещают до 115 тысяч рублей, а руководителю цеха шелкотрафаретной печати по текстилю — от 100 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц.

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