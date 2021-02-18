МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки в 2020 году сократился на 21,2% — до 52 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин. Банкам дали рекомендации о том, как бороться с обналичиванием средств

"Вывод денежных средств составил по состоянию на 1 января 52 миллиарда рублей. Я напомню, что годом ранее он составлял 66 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Читайте также:

В России почти на треть сократилось незаконное обналичивание через банки