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2021
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В России сократился незаконный вывод денег за рубеж через банки
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Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки в 2020 году сократился на 21,2% — до 52 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин. "Вывод денежных средств... ПРАЙМ, 18.02.2021
вывод активов, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки в 2020 году сократился на 21,2% — до 52 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.
"Вывод денежных средств составил по состоянию на 1 января 52 миллиарда рублей. Я напомню, что годом ранее он составлял 66 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
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