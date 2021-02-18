МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра интернет-ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих, в том числе, свободу массовой информации, и состава содержащейся в нем информации, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.

В январе вступил в силу закон, по которому владелец интернет-ресурса может быть признан причастным к нарушениям прав и свобод человека, если ограничил распространение общественно значимой информации на территории РФ, в том числе материалов зарегистрированных СМИ, по признакам национальности, языка, происхождения, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами санкций в отношении РФ, ее граждан или юрлиц. Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа

Решение о признании сайта нарушителем принимает Генпрокуратура по согласованию с МИД.

Роскомнадзор вносит такие сайты в реестр нарушителей, а владельцу направляет требование прекратить нарушения. При неисполнении требования может вводиться ограничение доступа к ресурсу.

По этому закону Роскомнадзор должен определить порядок ведения такого реестра.

Как говорится в подготовленном Роскомнадзором проекте приказа, включение владельцев в реестр осуществляется на основании решения, которое принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ. Решение незамедлительно направляется в Роскомнадзор.

В течение суток с момента поступления решения Роскомнадзор формирует запись в реестре.

В реестр, помимо информации о владельце ресурса и хостинг-провайдере, вносятся сведения, связанные с организацией взаимодействия Роскомнадзора с владельцем ресурса и хостинг-провайдером, в том числе о дате и времени направления им требования о необходимости прекращения нарушения.

Также в реестр включаются сведения о принятии мер по полному или частичному ограничению доступа к ресурсу, нарушившему закон. Согласно проекту, Роскомнадзор в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в реестр размещает сведения, содержащиеся в нем, на своем официальном сайте.

В случае отмены решения о признании владельца ресурса нарушителем Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор уведомление. В течение суток после этого Роскомнадзор исключает информацию о владельце ресурса из реестра.

При этом в реестре сохраняется персонифицированная история изменений записей с указанием даты и времени создания записей, изменения их состояния и исключения.

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