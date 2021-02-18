МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ВВП России в январе 2021 года снизился на 2,4% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 года ВВП сократился на 2,4% год к году", — говорится в обзоре министерства "Картина экономики".

Как отмечается в документе, поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности. Агентство Moody's улучшило прогноз по ВВП России

В документе отмечается, что снижение оборота розничной торговли в январе замедлилось до 0,1% в годовом выражении. Кроме того, впервые с апреля 2020 года вырос спрос на непродовольственные товары — на 0,9% год к году. В продовольственном сегменте зафиксировано минимальное снижение в течение 10 последних месяцев (минус 1% в годовом выражении после минус 4,5% год к году в декабре 2020 года).

Минэкономразвития также отмечает, постепенное улучшение динамики платных услуг населению и оборота общественного питания, в том числе, на фоне ослабления карантинных ограничений в ряде регионов.

Помимо этого, ведомство сообщило, что ресторанный рынок РФ в январе замедлил спад до 11,9% в годовом выражении.

"Продолжается постепенное улучшение динамики платных услуг населению (минус 9,4% год к году в январе после минус 11,1% в годовом выражении месяцем ранее) и оборота общественного питания (минус 11,9% год к году после снижения на 20,9% в годовом выражении месяцем ранее), в том числе, на фоне ослабления карантинных ограничений в ряде регионов", — отмечается в документе.

Оборот предприятий общественного питания в России в 2020 году сократился на 20,7% по сравнению с предыдущим годом.

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