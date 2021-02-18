МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Компании Pfizer и BioNTech начали клинические исследования эффективности и безопасности вакцины против коронавируса для беременных женщин, говорится в заявлении.

"Мы рады начать это исследование и собирать доказательства о безопасности и эффективности (вакцины — ред.) для беременных женщин и ее дальнейшего использования этой важной группой", — сообщил вице-президент по клиническим исследованиям Pfizer Уильям Грабер. Он добавил, что беременные женщины более подвержены риску осложнений и тяжелого протекания болезни в случае заражения коронавирусом. Россияне назвали сроки восстановления своих доходов после пандемии

В качестве добровольных участников в исследовании принимают участие четыре тысячи женщин в разных странах мира старше 18 лет, чей срок беременности варьируется от 24 до 34 недель. Первые участницы уже получили первую дозу вакцины, вторая будет введена через 21 день. Ученые будут наблюдать за группой в течение семи-десяти месяцев, чтобы оценить безопасность вакцины для будущего ребенка и возможность передачи антител от матери к плоду.

У тех женщин, которые получили плацебо, будет возможность сделать прививку после родов, отмечает производитель вакцины.

Согласно заявлению Pfizer/BioNTech, ранее проведенные исследования на беременных животных показали безопасность вакцины.

В конце января директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен заявила об отсутствии оснований полагать, что вакцины от коронавируса на основе РНК, такие как Pfizer и Moderna, представляют опасность для беременных.

В то же время она подчеркнула, что данных о влиянии вакцин на беременность и беременных пока недостаточно, чтобы делать категоричные заявления.

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