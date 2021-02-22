ТЕГЕРАН, 22 фев — ПРАЙМ. Парламент Ирана разрешил правительству взять у России кредит максимум на 5 миллиардов долларов, сообщило агентство ISNA. Иран подготовится к постоянному членству в ЕАЭС

По его данным, парламентарии в ходе пленарного заседания в понедельник рассматривали проект бюджета на следующий год, который начинается с 21 марта, одобрив положения по поводу кредита. Агентство отмечает, что приоритетным целями кредита является инфраструктура, в том числе ядерная и альтернативная энергетика, железные дороги.

Речь о российском кредите Ирану ведется уже несколько лет, в частности он упоминался президентом Ирана Хасаном Роухани еще в 2019 году при обсуждении бюджета на уже уходящий текущий год.

В конце 2019 года министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил, что Тегеран намерен направить кредит от России в 5 миллиардов долларов на шесть энергетических и транспортных проектов.

Он отметил, что этот кредит охватывает как прежние проекты, о которых стороны вели разговор, в том числе теплоэлектростанцию "Сирик", а также электрификацию железной дороги Инче Бурун – Гармсар, а также ряд других — модернизацию и усовершенствование электростанции Рамин в Ахвазе, строительство гидроэлектростанции Готванд в Хузестане, строительство железной дороги — Захедан — Бирджанд, а также на более чем тысячу вагонов метро.

Занимавший в 2019 году пост министра энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов.