МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В России могут уточнить критерии исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости ряду категорий работников. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, пишет "Российская газета". Эксперт рассказал, какие выплаты положены пенсионерам, кроме пенсии

Документ вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначаются пенсионные выплаты.

Так, в списки, дающие право на досрочную пенсию, предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудников нет на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, могут досрочно выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта. При этом в стаж работы, которая дает право на досрочную пенсию, включаются периоды работы, дающей право на эту пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые отчисляются взносы в Пенсионный фонд. В стаж также включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Кроме того, период перевода беременной женщины с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов, приравнивается к работе, предшествующей переводу. А периоды, когда сотрудников отправляют на обучение, потому что оно необходимо для дальнейшей квалифицированной работы (например, врачам нужно постоянно проходить курсы повышения квалификации), в общий стаж в настоящее время не включаются. Работники все чаще начали обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, и суды встают не сторону работников.

По данным Минтруда, с 1 января 2014 года по 1 октября 2020 года суды рассмотрели 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР. Удовлетворено 221 906 (91%), постановления вступили в законную силу.

Если документ примут, то люди смогут быстрее выходить на пенсию, а ПФР сохранит средства, которые сейчас уходят на судебные издержки.

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