МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украина подала в Европейский суд межгосударственную жалобу против Российской Федерации, сообщили РИА Новости. Украина заявила о "целенаправленных убийствах" оппонентов представителями РФ, говорится в пресс-релизе ЕСПЧ. На Украине оценили санкции против трубоукладчика "Северного потока 2"

Сообщается, что обращение было направлено 19 февраля. Никаких доказательств заявители не предъявили. В документе также не говорится, какие конкретно действия имеются ввиду.

Власти Украины заявили о "материальном и процессуальном нарушении" права на жизнь. Оно содержится в статье 2 Конвенции по правам человека.

Сообщается, что в жалобе говорится об "административной практике", которую Москва якобы использует для одобренных государством "спецопераций".

В Киеве утверждают, что к таким действиям относятся "целенаправленные убийства" оппонентов, в том числе на территории других стран.

"Украинское правительство также утверждает, что Российская Федерация применяет административную практику, заключающуюся в том, что эти убийства не расследуются, а также в преднамеренной организации операций по сокрытию с целью помешать попыткам найти виновных", — заявили в суде.

О подаче жалобы также сообщил в Facebook уполномоченный по вопросам ЕСПЧ, замглавы Минюста Украины Иван Лищина.

Украина подала в суд на Россию в марте 2014 года. Россия с 27 февраля 2014 года "осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым", утверждают украинские власти.

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