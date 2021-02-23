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https://1prime.ru/state_regulation/20210223/833101203.html
Украина выходит из соглашений СНГ об авиации и о воздушном пространстве
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Украина выходит из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. "Выйти из Соглашения о гражданской авиации... ПРАЙМ, 23.02.2021
украина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Украина выходит из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в г. Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте", — говорится в тексте указа.
Также указом поручается министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.
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