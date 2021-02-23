КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Украина выходит из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

"Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в г. Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте", — говорится в тексте указа.

Также указом поручается министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

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