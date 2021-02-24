МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об обеспечении жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, сообщил один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. В Госдуме рассматривают вопрос о новых льготах для семей с детьми

"Вносим инициативу для помощи бывшим несовершеннолетним узникам лагерей получить жильё. Давняя проблема. Не раз лично встречались с представителями союза бывших малолетних узников фашизма", — написал Нилов в своём Telegram-канале.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан в целях установления правовых гарантий по обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"По данным Минстроя России, численность бывших несовершеннолетних узников фашизма, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, составляет 2100 человек. По информации, представленной субъектами Российской Федерации, по состоянию на 2019 год – 1835 человек: в 26 субъектах РФ указанная категория граждан на учете нуждающихся в жилых помещениях не состоит, из 10 субъектов РФ информация отсутствует", — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Таким образом, следует из документа, на реализацию законопроекта потребуется около 4,1 миллиардов рублей.

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