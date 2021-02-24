МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В правительстве России намерены в рамках борьбы с брошенными вредными производствами разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб природе. Об этом пишет РБК. "Норникель" получил требование возместить вред животным из-за аварии

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам доработать до 1 марта поправки в законодательство "в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде".

Совещание у Абрамченко, на котором об этом шла речь, состоялось 3 февраля. Представитель вице-премьера Марта Галичева отметила, что по поручению президента Владимира Путина сейчас разрабатываются механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод "Усольехимпром" в Иркутской области.

В протоколе говорится о необходимости разработать механизмы по финансированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на подобных объектах, в частности, когда их собственники признаны банкротами или неизвестны. Сейчас в законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации. Представитель Абрамченко указала, что необходимо создать прозрачное правовое регулирование, которое будет предусматривать ответственность собственников, финансовые механизмы для ликвидации вреда, административные меры и так далее.

В готовящемся законопроекте планируется предусмотреть меры по предоставлению собственниками промышленных предприятий финансовых гарантий по соблюдению требований в области охраны окружающей среды. Мера должна затронуть в том числе вновь создаваемые предприятия. Поступающие в бюджет от компаний экологические платежи предлагается аккумулировать и расходовать на ликвидацию объектов накопленного вреда.

Среди обсуждаемых финансовых механизмов — банковские гарантии, страхование, создание ликвидационных фондов самими компаниями.

Еще одна мера из протокола — механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в сфере охраны окружающей среды.

Детали предлагаемого механизма в документе не указаны. Речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из таких предприятий, сказал источник в правительстве.

Читайте также:

Владельцев мусорных полигонов обяжут оплачивать их рекультивацию