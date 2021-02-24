МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Услуги рекрутинговых агентств стали популярны при поиске как специалистов узкого профиля, так и рядового персонала; при этом некоторые "охотники за головами" используют не самые честные средства в работе с компаниями-заказчиками и с кандидатами, рассказала РИА Новости директор по работе с персоналом компании "Инфосистемы Джет" Ольга Ковардакова. Российские компании уменьшили льготы для сотрудников

Так, например, в работе с кандидатами хедхантеры из рекрутинговых агентств могут указать нереалистичный уровень зарплаты. В этом случае кандидат лишь потеряет время, дожидаясь такого предложения. А работодатель, сравнив запросы по рынку, сделает выбор в пользу другого кандидата. Кроме того, рекрутер не всегда называет соискателю причину отказа, не дает обратную связь — здесь срабатывает лояльность к компании-заказчику.

"Рекрутер агентства может умолчать какие-то значимые для вас факторы, а в случае готовности работодателя сделать вам оффер (предложение о работе – ред.) и вовсе приукрасить вакансию и компанию, завысив ваши ожидания и усыпив бдительность", — рассказывает Ковардакова.

При работе с компаниями уловок еще больше. Как рассказала собеседница агентства, рекрутер может приукрасить резюме кандидата и даже переделать его полностью. В итоге ожидания компании не совпадают с реальностью. Еще одна распространенная привычка агентства — присылать резюме одного кандидата, а не показывать несколько человек сразу, в расчете, что возьмут первого, и остальных показывать не придется.

Ковардакова, по ее словам, не раз сталкивалась с ситуацией, похожей на описанную выше: кандидат просит одни деньги, а в сопроводительном письме от агентства цифры существенно выше. Условия оплаты с агентством тоже надо проговорить заранее, иначе в гонорар могут включить, например, налоги. Стоит проговорить и действия в том случае, если найденный агентством кандидат не пройдет испытательный срок.

"Конечно, это не повод компаниям отказаться от сотрудничества с рекрутинговыми агентствами, а кандидатам — не обращаться к рекрутерам для поиска работы. Но стоит подойти к выбору с осторожностью и работать только с проверенными организациями", — резюмировала эксперт.

Читайте также:

Названо число россиян, желающих сменить работу в 2021 году