МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ создает сервис хранения чеков в электронном виде, которые в будущем можно будет предъявить для возврата товара или гарантийного обслуживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. ФНС создает единую систему мониторинга действующих налоговых льгот

"ФНС России разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кэшбэки, бонусы и др.", — говорится в сообщении.

Уточняется, что электронные чеки будут храниться в "облаке" Федеральной налоговой службы (ФНС) только по желанию граждан и не будут содержать информацию о банковских картах.

"Стоит отметить, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России "Проверка чеков", которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище", — говорится в сообщении.

Добавляется, что покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС без указания номера телефона или адреса электронной почты.

"ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит", — указывает ведомство.

Налоговая служба указывает, что бумажные чеки имеют ряд недостатков.

"Их сложно хранить для потенциального возврата товара, так как они быстро выцветают. Многие страны также постепенно отказываются от бумажной версии чека в пользу электронной, так как это дешевле (бумажный чек стоит от 10 до 20 копеек). Кроме того, электронные чеки экологичнее, так как их бумажные аналоги печатаются на термобумаге с использованием специальных химических веществ. В Европе принята программа отказа от использования термобумаги", — добавляется в сообщении.

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