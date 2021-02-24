МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Более 150 руководителей крупнейших американских компаний направили конгрессу США письмо с просьбой одобрить пакет мер поддержки, предложенный президентом страны Джо Байденом, объемом в 1,9 триллиона долларов, сообщает агентство CNN со ссылкой на письмо. Бюджетный комитет одобрил план Байдена по поддержке экономики США

"Конгресс должен действовать быстро…, чтобы санкционировать пакет стимулов и помощи в соответствии с предложенным администрацией Байдена и Харрис планом…", — цитирует фрагмент письма агентство.

В то же время руководители ведущих компаний отметили пользу ранее принятых мер поддержки, указав при этом необходимость дальнейшего стимулирования, "чтобы вывести страну на траекторию устойчивого восстановления".

По данным агентства, письмо было подписано более чем 150 руководителями ведущих компаний, среди которых главы Goldman Sachs, Blackstone, Google, Intel и IBM. Как рост процентных ставок в США обвалили акции технологических гигантов

Президент США ранее представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно предложению Байдена, 170 миллиардов долларов должны пойти на поддержку старшим школам и высшим учебным заведениям, а 130 миллиардов — на поддержку безопасного открытия учебных заведений. Байден призывал конгресс выделить 160 миллиардов долларов на финансирование, необходимое для спасения жизней американцев, и выполнить его план по созданию национальной программы вакцинации, расширению тестирования, мобилизации программы занятости в области общественного здравоохранения и сделать другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом.

Накануне профильный комитет конгресса одобрил план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. При голосовании в бюджетном комитете палаты представителей за поддержку законопроекта высказались 19 депутатов, против были 16. План разработан администрацией Байдена и поддержан демократами в обеих палатах конгресса.