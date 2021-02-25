МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, какими уловками пользуются хедхантеры из агентств

Индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, только пятая часть респондентов (20%) не считают поиск работы в своей профобласти сложным, большинство (71%) оценивают поиск работы как сложный.

При этом наибольшие сложности испытывают представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).

Также большинство опрошенных отметили, что для них или их семьи сейчас критично найти работу (73%). Некритичным поиск работы оказался для 23% респондентов. Наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и Московской области (-0,43), а также из регионов Уральского федерального округа (-0,42).

Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российского соискателя.

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