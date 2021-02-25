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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210225/833112070.html
Исследование показало, представителям каких профессий сложно найти работу
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Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости... ПРАЙМ, 25.02.2021
рынок труда, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Индекс сложностей с поиском работы второй квартал подряд остается на отметке минус 0,4. Согласно исследованию, только пятая часть респондентов (20%) не считают поиск работы в своей профобласти сложным, большинство (71%) оценивают поиск работы как сложный.
При этом наибольшие сложности испытывают представители высшего менеджмента, искусства, развлечений и массмедиа (-0,59). Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж (-0,19) и рабочего персонала (-0,20).
Также большинство опрошенных отметили, что для них или их семьи сейчас критично найти работу (73%). Некритичным поиск работы оказался для 23% респондентов. Наиболее озабочены поиском нового места работы соискатели из Москвы и Московской области (-0,43), а также из регионов Уральского федерального округа (-0,42).
Исследование проводилось с 23 декабря 2020 по 3 февраля 2021 среди 21 691 российского соискателя.
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