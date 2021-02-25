БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев – ПРАЙМ. Венесуэла никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику, заявил президент страны Николас Мадуро. Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США

Ранее Европейский союз расширил санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента, "за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека". В ответ Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну.

"Мы не хотели делать этого, потому что мы хотим иметь лучшие отношения со всей Европой, но мы не можем принять того, что кто-либо атакует Венесуэлу, вводит санкции против Венесуэлы", — объяснил решение страны Мадуро.

Президент отметил, что ЕС ввел санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти, вооруженных сил.

"Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (свою позицию – ред.), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили", — сказал Мадуро.

"Добро пожаловать в Венесуэлу, Европейский союз, но с уважением к Венесуэле и демократии", — добавил он.

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