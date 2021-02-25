МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россия дестабилизирует ситуации во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе, заявил командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации. Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

"Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе… Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников", — приводятся слова Уолтерса на сайте министерства обороны.

Генерал добавил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран. Россия прибегает к нетрадиционным инструментам, вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников, считает Уолтерс.

Ранее официальный представитель Минобороны США заявил на брифинге, что Россия представляет для НАТО угрозу, поскольку "подрывает прозрачность и предсказуемость" и "используют военную силу для достижения своих целей". Также, по мнению ведомства, Москва "поддерживает прокси-группы и сеет хаос и сомнения, подрывает международный порядок, основанный на правилах.

Читайте также:

Байден приказал разведке рассмотреть истории с "российскими хакерами"