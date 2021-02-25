МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что борьба с бедностью в стране ведется постоянно. Иногда этому мешают различные факторы, отметил он.

"Работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе. Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается и эта работа будет продолжаться", — отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что борьба с бедностью — "абсолютнейший приоритет президента России Владимира Путина и правительства".

Он поприветствовал заявление председателя Китая Си Цзиньпина о полной победе над бедностью в Поднебесной.

"Китай это очень большая страна и с очень большим населением. Поэтому такие успехи говорят о том, что развитие идет планомерно и несмотря на все сложности, которые возникают в связи с кризисом, ковидными и постковидными явлениями, все равно нашим китайским партнерам удается поддерживать развитие", — прокомментировал пресс-секретарь президента.

Напомним, что в четверг Си Цзиньпин заявил о полной победе Китая в борьбе с бедностью: из состояния крайней бедности были выведены 98,99 миллиона жителей сельской местности КНР.