МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВТБ ожидает роста ставок по ипотеке в РФ в этом году, заявил член правления банка в ходе телефонной конференции.

"Я предвижу тренд к повышению ставок по ипотеке в течение 2021 года", — заявил топ-менеджер. Банки выдали россиянам рекордное количество ипотечных кредитов

Одной из причин может стать возможное постепенное сворачивание льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5%. ВТБ полагает, что эта программа, если будет продлена, то только для отдельных социально незащищенных категорий граждан.

"Это будет по сути уменьшение, сворачивание льготной ипотеки… По сути это приведет к давлению на ставки по ипотеке скорее вверх", — считает топ-менеджер банка.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Президент России Владимир Путин в середине февраля поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти выработают итоговую позицию по продлению действующей сейчас госпрограммы льготной ипотеки по итогам рабочих совещаний, в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято.

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